Berufspendler können aufatmen Reparaturarbeiten an Grumbachtalbrücke auf der A6 bis Montag abgeschlossen

Die Autobahn GmbH des Bundes gibt zu, dass es am Neubau unerwartete Schwierigkeiten gibt. Pressesprecher Klaus Kosok teilt mit: „Auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Fechingen und St. Ingbert-West sind in Höhe der Grumbachtalbrücke akute Schäden an Wasserabläufen aufgetreten, deren Beseitigung zur Wahrung der Verkehrssicherheit keinen Aufschub duldet. Da die Schäden die Verkehrssicherheit beeinträchtigen können, haben wir vorsorglich jeweils einen Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen eingezogen.“