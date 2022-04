Nach Hochwasser : Stadtautobahn Saarbrücken ist gereinigt – Öffnung für acht Uhr geplant (mit Bildergalerie)

Update Saarbrücken Nach dem Wintereinbruch am Freitag mit erheblichen Niederschlägen und anschließendem Tauwetter war die Stadtautobahn in Saarbrücken überflutet. Sie musste gesperrt werden. Jetzt wird sie wieder freigegeben.

Steigende Pegel an Flüssen und Bächen haben landesweit zu überfluteten Straßen geführt. Grund dafür waren starke Niederschläge am Freitag. Hinzu kam noch Tauwetter nach dem heftigen Wintereinbruch, der am Samstag schon wieder vorüber war.