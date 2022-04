Nach Hochwasser : Stadtautobahn ist wieder geöffnet – Radfahrer nutzten am Abend die Strecke (mit Bildergalerie)

Foto: BeckerBredel 33 Bilder Wegen Hochwassers: Saarbrücker Stadtautobahn bleibt weiterhin gesperrt

Update Saarbrücken Eigentlich sollten am Montag, um 20 Uhr, die ersten Autos wieder über die Stadtautobahn in Saarbrücken fahren. Nach dem Wintereinbruch am Freitag mit erheblichen Niederschlägen und anschließendem Tauwetter war die Stadtautobahn in Saarbrücken überflutet. Doch die Öffnung verzögerte sich.

Steigende Pegel an Flüssen und Bächen haben landesweit zu überfluteten Straßen geführt. Grund dafür waren starke Niederschläge am Freitag. Hinzu kam noch Tauwetter nach dem heftigen Wintereinbruch, der am Samstag schon wieder vorüber war.

Am gesamten Wochenende war die A 620 in Saarbrücken ebenfalls betroffen: Die Stadtautobahn musste gesperrt werden. Im Berufsverkehr sorgte dies am Montag, 11. April, für erhebliche Probleme. Den Tag über liefen die Vorbereitungen, um die Strecke zwischen Bismarck- und Luisenbrücke wieder freizugeben.

Wie Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen auf SZ-Anfrage berichtet, musste die Fahrbahn gesäubert werden. Dabei mussten auch die Abläufe kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden, wenn diese mit von der Saar angespülten Unrat verstopft sind. Ansonsten würde beim nächsten Regen Wasser auf der Fahrbahn stehen.

Die Beschäftigten setzten anfänglich alles daran, schon zum nachmittäglichen Berufsverkehr die Autobahn wieder freizubekommen. Doch die Freigabe verzögerte sich. Das hatte unter anderem damit zu tun, die Absperrungen nicht im Hauptverkehr abzubauen, um niemanden zu gefährden. Auch die grundsätzliche Reinigung dauerte länger als gedacht.

Eigentlich sollten hier längst wieder Autos fahren. Doch auch nach 20 Uhr nutzte die Saarbrücker Stadtautobahn ein Jogger als Laufstrecke. Foto: Saskia Leidinger

Und hier fahren immer noch Radfahrer über die Autobahn. Die Öffnung der A623 verzögert sich. Foto: Saskia Leidinger

Autobahnöffnung verzögert sich

Dann bestätigte das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage der SZ, dass die Autobahn um 20 Uhr wieder befahrbar sein sollte. Doch auch das klappte offenbar nicht: Die Reinigungsarbeiten seien zwar abgeschlossen und die Stadtautobahn wieder sauber. Doch um kurz nach 20 Uhr joggte eine Person noch über die Autobahn und eine andere fuhr Fahrrad. Autos können so noch nicht wie angekündigt fahren.