Hochwasser : Autobahn-Gesellschaft lässt A 620 in Saarbrücken reinigen – möglicherweise schon am Nachmittag wieder frei

Saarbrücken Nach dem Wintereinbruch am Freitag mit erheblichen Niederschlägen und anschließendem Tauwetter war die Stadtautobahn in Saarbrücken überflutet. Sie musste gesperrt werden. Jetzt laufen die Vorbereitungen, sie wieder freizugeben.

Steigende Pegel an Flüssen und Bächen haben landesweit zu überfluteten Straßen geführt. Grund dafür waren starke Niederschläge am Freitag. Hinzu kam noch Tauwetter nach dem heftigen Wintereinbruch, der am Samstag schon wieder vorüber war.

Am gesamten Wochenende war die A 620 in Saarbrücken ebenfalls betroffen: Die Stadtautobahn musste gesperrt werden. Im Berufsverkehr sorgte dies am Montag, 11. April, für erhebliche Probleme. Jetzt laufen die Vorbereitungen, um die Strecke zwischen Bismarck- und Luisenbrücke wieder freizugeben.

Wie Klaus Kosok von der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen auf SZ-Anfrage berichtet, liefen die Arbeiten, die Fahrbahn zu säubern. „Das geht in der Regel recht schnell.“ Schwierigkeiten könnten allerdings die Abläufe bereiten, wenn diese mit von der Saar angespülten Unrat verstopft sind. So müssten Mitarbeiter auch diese kontrollieren und säubern. Ansonsten würde beim nächsten Regen Wasser auf der Fahrbahn stehen.