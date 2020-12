Aktuelle Zahlen : 95 neue Corona-Fälle im Saarland – fünf weitere Todesfälle

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 19 412 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 95 Fälle mehr als am Vortag.

Das hat das Gesundheitsministerium am Samstagmittag mitgeteilt. 436 Menschen sind in der Region an oder mit dem Coronavirus verstorben. Dem Gesundheitsamt des Regionalverbands sind am zweiten Weihnachtsfeiertag drei weitere Todesfälle gemeldet worden. Am gestrigen ersten Weihnachtstag sind eine 90-jährige und eine 57-jährige Patientin gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bereits vorgestern ist ein 80-jähriger Covid-19-Patient gestorben.