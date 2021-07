Leichtathletik : Czerwenka-Nagel peilt nächsten Weltrekord an

Melitta Czerwenka-Nagel hat im Training die Weltrekordzeit bereits unterboten. Foto: Jungmann Foto: Lutwin Jungmann

Saarbrücken Melitta Czerwenka-Nagel will es wieder wissen: Die Seniorenläuferin von der LAG Saarbrücken peilt am kommenden Donnerstag beim dritten und letzten Läufermeeting im Stadion Kieselhumes ihren nächsten W 90-Weltrekord an. Aktuell hält die 91-Jährige bereits zehn Altersklassen-Weltrekorde, nachdem mit einiger Verspätung kürzlich auch ihr W 85-Rekord über 5000 Meter vom Weltverband ratifiziert wurde.

Von Manuel Keil

Nun tritt sie über die 1500 Meter an. Der aktuelle Rekord steht bei 12:34,67 Minuten – und wird von der Kanadierin Lenore Montgomery gehalten. Diese Zeit hat Czerwenka-Nagel im Training kürzlich schon unterboten. Die 1500-Meter-Läufe beginnen am Donnerstag gegen 20 Uhr. Zuschauer benötigen einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest.

Das Läufer-Meeting, bei dem der erste Startschuss um 18 Uhr fällt und bei dem die Disziplinen 100 Meter, 200 Meter, 800 Meter sowie 1500 Meter auf dem Programm stehen, ist der Abschluss der Meeting-Serie der LAG Saarbrücken. Beim zweiten Läufermeeting gab es am Donnerstag – wie schon in der Vorwoche – starke Resultate und sogar zwei neue Meeting-Rekorde.

Für die Topleistung sorgte dabei Lokalmatador Jan Lukas Becker von der ausrichtenden LSG Saarbrücken-Sulzbachtal. Der 27-Jährige dominierte die 5000 Meter von der Spitze laufend und verbesserte in 14:20,35 Minuten den bisherigen Meeting-Rekord des Neunkirchers Florian Neuschwander um über elf Sekunden. „Das war schon schwerer als gedacht, aber die 5000 Meter liegen mir dann doch mehr als die 3000 Meter letzte Woche“, sagte Becker erleichtert. In der Gesamtwertung für den Mittelstrecken-Cup ist er nun vor den abschließenden 1500 Metern beim finalen Läufermeeting der klare Favorit.

Im Sprint-Cup liefern sich Jens Martini und Kilian Mark (beide LAZ Saarbrücken) ein spannendes Kop-an-Kopf-Rennen. Zum Auftakt siegte Jens Martini über 100 Meter in 11,03 Sekunden und konnte seinen bisherigen Vorsprung in der Cup-Wertung leicht ausbauen. Sein Trainingskollege konterte dann über 400 Meter, wo er sich in 50,89 Sekunden den Tagessieg sicherte. „Ich habe heute versucht zu Beginn etwas schneller anzulaufen und hatte mir so eigentlich eine noch bessere Zeit erhofft“, lautete sein Fazit. Einen weiteren Meeting-Rekord gab es über 1000 Meter. Hier siegte der Franzose Florian Vauthrin in 2:22,31 Minuten. Bei den Frauen gab es ausschließlich Siege auswärtiger Athletinnen.