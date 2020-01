Polizei stoppt Senior : 80-jähriger Geisterfahrer auf der A1 bei Riegelsberg

Saarbrücken Ein Mann aus Eppelborn war am Mittwochabend als Geisterfahrer auf der Autobahn A1 unterwegs. Die Polizei stoppte den 80-Jährigen, bevor es zu einem Unfall kam.

Wie kam es zur Geisterfahrt? In Göttelborn bog der Mann auf die Autobahn, er wollte in Richtung Saarbrücken – erwischte aber die Fahrbahn in die Gegenrichtung nach Trier. Seine Irrfahrt endete nach rund zehn Kilometern in Saarbrücken an der Anschlussstelle Von der Heydt.