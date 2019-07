Lebensgefährlich verletzt : 73-Jähriger in Altenkessel niedergestochen

Foto: BeckerBredel

Altenkessel Am Dienstagnachmittag hat ein laut Polizei „psychisch vorerkrankter“ 22-Jähriger in Altenkessel einen 73-jährigen Mann bei einer „Stichattacke“ lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann habe mit einem Messer mehrmals auf den 73-Jährigen eingestochen, bis Passanten eingriffen und den Mann an weiterer Gewalt hinderten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red/bub