Konzert zum Gedenken an den Pusch in Chile vor 50 Jahren Als Freiheit und Demokratie weggeputscht wurden

In seiner berühmten letzten Radioansprache am 11. September 1973, kurz vor seinem gewaltsamen Tod, ließ der demokratisch gewählte chilenische Staatschef Salvador Allende seinen (Zukunfts-)Traum vom „freien Menschen“ in einer „besseren Gesellschaft“ aufleuchten. Bald darauf wurde der Präsidentenpalast von den putschenden Militärs bombardiert – es war das Ende der Demokratie, nun gefolgt von 17 düsteren Jahren der Diktatur des Generals Augusto Pinochet.