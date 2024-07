Hochschule der Bildenden Künste Saar feiert 35 Jahre Hochschule der Bildenden Künste Saar: Ein Fest, bei dem auch die Omas mal zu Wort kommen

„Die Opas“, so meint die Künstlerin Fabienne Stolz, „haben die Geschichtsschreibung geprägt, während die Omas in der Küche standen“. In ihrer Installation mit "Omalampen" in der „Absolvent*innen-Ausstellung“ der HBK kamen auch sie jetzt endlich ausgiebig zu Wort.

Foto: mkr/Martina Krawulsky