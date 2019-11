Kostenpflichtiger Inhalt: Serie Porträt der Woche : 30 Jahre im Osten, 30 Jahre im Westen - Saarbrücker Top-Wissenschaftler blickt zurück

Professor und Materialforscher Frank Mücklich im Labor an der Saar-Uni. ESA-Astronaut Matthias Maurer war sein erster Diplomand. Foto: Robby LOrenz/Robby Lorenz

Saarbrücken 30 Jahre Ost-, 30 Jahre West-Leben: Wie fühlt sich das an? Der Saarbrücker Top-Wissenschaftler Frank Mücklich (60) blickt zurück.

Alte Heimat – hätte, wäre, könnte? Ist nicht sein Ding. Weil Frank Mücklich (60) im Westen, hier im Saarland, so derart zufrieden und zuhause ist, dass ihm das Wort Glück immer mal wieder in seine Schilderungen rutscht. Natürlich hätte eine Sonderbegabung wie er auch im Osten Deutschlands eine wissenschaftliche Top-Karriere hingelegt. Sein neun Jahre älterer Bruder – sächsisch-stolz in Dresden verwurzelt – wäre froh darüber gewesen. Er meinte, der Jüngere hätte im Osten richtig was bewegen können, an der ältesten montanwissenschaftlichen Einrichtung Deutschlands, der Bergakademie Freiberg.

Wo Mücklich kurz nach dem 9. November 1989 nicht nur die Nase in den frischen Wind der Freiheit hielt, sondern Teil des Sturms war, zumindest an der Uni: „Da klaffte zunächst ein rechtsfreier Raum. Wir haben unsere eigene Demokratie und ein neues Uni-Gesetz gemacht“, erinnert sich der Saarbrücker Materialforscher. Durch eine Vertrauensabstimmung wurde damals der linien- und sowjettreue Institutsleiter weggefegt. Einer dieser gefährlichen DDR-Betonköpfe mit Macht, die Menschen wie Mücklich schikanierten. Mit aus heutiger Sicht aberwitzigen Vorwürfen: Mücklich habe in einer Vorlesung West-Reklame gemacht, hieß es, weil er die Laserabtastung eines CD-Players erklärte, eines in der DDR nicht verfügbaren Gerätes.

Info Werdegang eines Wahlsaarländers Frank Mücklich studierte Physikalische Metallkunde an der Bergakademie in Freiberg, war Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart und ist heute Inhaber des Lehrstuhles für Funktionswerkstoffe an der Universität des Saarlandes. Gleichzeitig leitet er die von ihm gegründete Europäische Schule für Materialforschung (EUSMAT) und ist Gründungsdirektor des Material Engineering Center Saarland (MECS) als Forschungszentrum der Steinbeis-Stiftung. Mücklich hat mehr als 400 wissenschaftliche Arbeiten publiziert und ist Herausgeber einer internationalen Fachzeitschrift („Practical Metallography“). Er ist vielfach ausgezeichnet, erhielt unter anderem den Georg-Masing-Gedächtnispreis der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde, den Alfried-Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer und den Löhn-Preis der Steinbeis-Stiftung für den besten Forschungstransfer. Ende November wird er zum Saarland-Botschafter ernannt. Mücklich ist verheiratet und hat drei Kinder.

Welche Feindbilder und wie viele unbeglichene Rechnungen nimmt man wohl mit ins West-Leben? Bei Mücklich ist nichts davon zu spüren. Sachlichkeit legt sich wie ein Pflaster über seine DDR-Erinnerungen. Repräsentativ sind sie nicht. Denn Mücklich, der aus einem 1000-Seelen-Dorf im Erzgebirge stammt, war im Arbeiter- und Bauernstaat als „Unternehmersohn“ wahrlich artfremd. Man besaß eine große Mühle. „Alle, die etwas darstellten, wurden gedemütigt“, sagt Mücklich. Seinen Vater, gelernter Buchdrucker, zwang das Regime zurück an die Werkbank, Verwandte und Freunde verschwanden oft schon vor dem Mauerbau. Mücklich selbst sollte kein Abitur machen, erzwang sich ein Studium über Leistung, über ein 1,0-Abitur – gegen alle Systemwiderstände.

Trotzdem wurde er kein „strategischer Revoluzzer“, wie er es nennt, stellte auch nie einen Ausreiseantrag, sondern suchte sich, wie viele, seine „Subgesellschaft“. Das waren kirchliche Kreise mit relativer Redefreiheit. Der Einblick in seine Stasi-Akte machte Mücklich viele Jahre später fassungslos über die „Banalität“ der Überwachung in Alltagsdingen. Dass er in den Überwachungsprotokollen nicht, wie viel andere Bespitzelte, auf Namen stieß, die Freundes-Verrat dokumentierten, mag Mücklichs sorgfältiger Beobachtungsgabe und auch seiner Vorsicht geschuldet sein. Die DDR war ein Spitzen-Trainingslager für schnelle Menschen(er)kenntnis, meint der Hochschul-Lehrer. Eine Kompetenz, die er mitnahm in den Westen, von dem er sich keineswegs das Paradies versprach oder die von DDR-Medien drohend ausgemalte soziale Hölle. „Wir hatten dank Deutschlandfunk ein ziemlich realistisches Bild von der BRD“, so Mücklich. Warum so viele trotzdem die Lügen des DDR-Polit-Kaders akzeptierten, erklärt er mit einem plastischen Bild: „Wenn du als Hund an der Kette liegst und nie an der Kette ziehst, lebst du bequem.“

Über das aktuelle politische Verhalten der Ostdeutschen will der Professor nicht urteilen, denn es fehlen mittlerweile breitere Kontakte in die frühere Heimat. Trotzdem: Die Mauer in den Köpfen hält Mücklich für gefallen, die Ossi-Wessi-Klischees für überholt: „Oft sind die Nord-Süd-Unterschiede doch viel größer“, meint er. Die städtische Infrastuktur in Ostdeutschland sei top, jetzt müsse man nur noch die Köpfe der Menschen gewinnen. Auch stört Mücklich das mediale Bild der „rechts“ tickenden Wutbürger im Osten. Mehr als 75 Prozent der Thüringer hätten eben keine AfD gewählt, sagt er. Wirklich erklären kann sich Mücklich die offensichtlich höhere Affinität der Ost-Wähler zu rechten Parolen nicht. Enttäuschungen und falsche Erwartungen?, fragt er.