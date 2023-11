Hallenmasters Die Favoriten legen in der Halle direkt los

Saarbrücken · An diesem Freitag beginnt die Masters-Qualifikation. Am ersten Wochenende wird nur beim SV Landsweiler/Lebach und beim SV Bübingen gespielt. Bei den beiden Hallenturnieren kämpfen bereits viele Kandidaten für die Teilnahme am Endturnier am 28. Januar in der Saarlandhalle um Masters-Punkte.

29.11.2023 , 14:30 Uhr

3200 Fans sorgten beim 29. Hallenmasters in der ausverkauften Saarlandhalle in Saarbrücken für eine ausgezeichnete Stimmung. Die 30. Auflage findet am 28. Januar statt. Foto: Heiko Lehmann

Von Philipp Semmler

In der Lebacher Großsporthalle fällt an diesem Freitag der Startschuss zur Qualifikation für das 30. Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes. Beim Turnier des SV Landsweiler starten mit den Oberligisten FV Diefflen und Spvgg. Quierschied, Saarlandligist SF Köllerbach und dem gastgebenden Verbandsligisten SG Lebach-Landsweiler vier der acht Teilnehmer am vergangenen Masters-Endturnier. Hinzu kommen mit dem FV Eppelborn und dem FC Wiesbach zwei Saarlandligisten, die auch zum Masters-Endturnier am 28. Januar in der Saarbrücker Saarlandhalle wollen.