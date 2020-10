Arbeitsmarkt-Statistik : 30 730 Menschen suchen einen Job

Saarbrücken Im Oktober waren weniger Menschen arbeitslos als im Vormonat. Das teilt die Agentur für Arbeit mit.

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober im Regionalverband Saarbrücken gesunken. 18 172 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 613 weniger als im September. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter aber 2210 Arbeitslose mehr gemeldet (plus 13,8 Prozent). Das teilte die Agentur für Arbeit am Donnerstag mit. Die Arbeitslosenquote lag mit 10,3 Prozent um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats und um 1,2 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitsuchenden lag mit 30 730 um 450 unter dem Vormonats- und 1934 über dem Vorjahresniveau.

Die Gruppe der Arbeitslosen unter 25 Jahren, die von der Arbeitsagentur betreut werden, hat sich gegenüber dem September leicht verringert, in der Altersgruppe 50plus stieg die Zahl aber leicht auf 1991 Personen an. Beim Jobcenter im Regionalverband Saarbrücken waren im Oktober 12 756 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 328 weniger als im September, aber 479 mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im Oktober bei 962, ein Minus von 134. 3416 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl sank leicht gegenüber dem September und lag um 177 über dem Wert vor einem Jahr. Weniger als die Hälfte der beim Jobcenter registrierten Arbeitslosen ist gleichzeitig langzeitarbeitslos, also bereits länger als ein Jahr gemeldet. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Oktober 6056. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um fast ein Viertel.