Kinderfest 26. August: Dieser Tag gehört den Kindern

(red) Der Deutsch-Französische Garten (DFG) verwandelt sich am Sonntag, 26. August, in ein Kinderparadies. An mehr als 100 verschiedenen Stationen können Mädchen und Jungs von 11 bis 18 Uhr spielen, Sportarten ausprobieren, tanzen und basteln.