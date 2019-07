Nauwieser Viertel : 24 Stunden im Nauwieser Viertel in Saarbrücken

Saarbrücken Die Initiative Nauwieser Viertel lädt dazu ein, Fotos aus dem Alltag einzureichen. Jeder kann mitmachen.

Ob morgendliches Anstehen beim Bäcker, die Kaffee-Pause in der Sonne, das Familien-Picknick auf dem Spielplatz oder die nächtliche Kneipen-Tour – im Nauwieser Viertel in Saarbrücken ist zu allen Tages- und Nachtzeiten etwas los. Dies haben die Organisatoren zum Anlass genommen, die Fotoaktion in diesem Jahr unter das Motto „24 Stunden im Viertel“ zu stellen. „Wir möchten die Menschen dazu animieren, sich mit ihrem Stadtteil auseinanderzusetzen. Dabei muss es nicht unbedingt um ‚schöne‘ Bilder gehen, sondern auch Lärm und Dreck dürfen thematisiert werden. Wir wünschen uns, dass die Menschen über das Medium Foto in einen Austausch kommen“, sagen Sigrid Jost vom Kultur- und Werkhof Nauwieser 19 und Lieselotte Hartmann, Sprecherin der Initiative Nauwieser Viertel. „Die Aktion soll Spaß machen, aber auch Diskussionsstoff bieten.“