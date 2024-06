Organisatoren fordern Auflösung der AfD 200 Menschen gehen bei Demo gegen AfD und Rassismus in Saarbrücken auf die Straße (mit Fotos)

Angesichts der jüngsten Erfolge rechtsradikaler Kräfte bei den Europa- und Kommunalwahlen rief die „Initiative gegen AfD und Rassismus“ für Sonntag zu einer Demonstration am Landwehrplatz in Saarbrücken auf. Der Initative gehören 15 Organisationen – antifaschistische Gruppen, Vereine, Parteijugendorganisationen und Gewerkschaften – an.