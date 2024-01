Volleyball Wieso der zurückgetretene Trainer wieder da ist

Fabian Mohr ist nicht mehr Trainer des Volleyball-Zweitligisten TV Holz. Der nach dem dritten Spieltag überraschend zurückgetretene Sergej Danilov hat nun ebenso überraschend nach 13 Saisonspielen wieder das Traineramt übernommen. Der 65-Jährige stand beim 3:0-Heimsieg am Sonntag gegen die DJK Sportbund München-Ost in der Multifunktionshalle der Saarbrücker Sportschule an der Seitenlinie. Mit zwölf Punkten steht der TV Holz auf Rang elf – und damit als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz.