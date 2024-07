Geld aus Berlin Mehr Platz für Räder am Hauptbahnhof in Saarbrücken – 2,6 Millionen Euro vom Bund

Zurzeit gebe es vor dem Bahnhof an die 190 Stellplätze, die kontinuierlich belegt seien. Eigentlich müssten es 190 sein, bis 2040 wohl noch viel mehr. So sollen die Fahrradparktürme bis zu 250 Abstellplätze haben. Wer diese nutzen will, benötige dazu eine entsprechende App. Unmittelbar am Haupteingang soll gebaut werden. Hier treffen Fußgängerzone, Busse, Saarbahn und Zug im Knotenpunkt aufeinander.