Einzelstück wartet am Saarufer auf seine Reise nach Norwegen Warum der 175 Tonnen-Behälter der Firma Leffer in Saarbrücken seit Tagen bewacht wird — und wofür er überhaupt ist

Ein riesiger, grauer Behälter ist an der Roro-Anlegestelle nahe dem Bürgerpark in Saarbrücken gestrandet. 175,85 Tonnen Bruttogewicht, die darauf warten, nach Norwegen verschifft zu werden. So steht es auf einer Art Adressaufkleber, der gut lesbar an der Außenwand des Giganten angebracht ist. Darauf ist auch vermerkt, wer die massive Konstruktion in den Norden Europas verschiffen lassen will: Das saarländische Familienunternehmen Leffer aus Dudweiler, ein Weltkonzern für den Stahl- und Apparatebau, wird als Absender genannt. Und noch etwas, vielmehr noch jemand, fällt auf – zwei Männer eines Sicherheitsdienstes, die den Apparat bewachen.