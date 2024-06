Einzelstück wartet am Saarufer auf seine Reise nach Norwegen Warum der 175 Tonnen-Behälter der Firma Leffer in Saarbrücken seit Tagen bewacht wird — und wofür er überhaupt ist

So ist auch der Plan für das knapp 175-Tonnen schwere Einzelstück. Erstes Ziel: Rotterdam via Saar, Mosel und Rhein. Von dort aus gehe es weiter nach Norwegen, wo der Apparat in ein Modul verbaut und schließlich nach Australien verschifft werde, beschreibt Leffer die bevorstehende Reiseroute seines millionenschweren Giga-Produktes. Gebaut wurde der Gasabscheider im Saarland für eine Unterwasser-Kompressorstation, die in 1500 Meter Tiefe vor der australischen Küste liegt. „Diese Station, die so groß ist wie mehrere Fußballfelder, wird in einzelnen Modulen in Norwegen vorgefertigt [...] und dieser Apparat ist eine der wichtigsten Schlüsselkomponenten dieser Anlage.“