Gewalt, Drogen und Waffen : Polizei nimmt in Saarbrücken zwei Jugendliche fest

Die Polizei hat am Dienstagmorgen zwei Jugendliche in Saarbrücken festgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Bei der Festnahme hat die Polizei noch jede Menge Drogen und Waffen bei den Jugendlichen sicherstellen können.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen, 29. Juni, in Saarbrücken einen 14-Jährigen und einen 17-Jährigen festgenommen. An der Vollstreckung des Haftbefehls beteiligt waren das Sachgebiet für Jugendkriminalität des Kriminaldienstes Saarbrücken in Zusammenarbeit mit der Fahndungs- und Aufklärungseinheit Straßenkriminalitat sowie der Diensthundestaffel. Bei der Festnahme konnten die Beamten bei den Jugendlichen dazu noch Betäubungsmittel „in einer nicht geringen Menge“, so die Polizei, sowie mehrere Waffen finden. Die beiden Jugendlichen wurden, nach Verkündung der Haftbefehle, der Justizvollzugsanstalt Ottweiler zugeführt.