Senioren : Netzwerke gegen Vereinsamung im Alter

Saarbrücken 14 Nachbarschaftsgruppen gibt es in Saarbrücken bereits. Der Seniorenbeirat würde gerne weitere gründen.

„Seniorenpolitik“, sagt Lothar Arnold, „wird in der Landeshauptstadt Saarbrücken ganz großgeschrieben“. Das gehe auch gar nicht anders, „denn mittlerweile ist mehr als jeder dritte Einwohner über 60 Jahre alt“. Die Zahl der Senioren wachse weiter, „zumal die starken Jahrgänge der so genannten Babyboomer vor dem Renteneintritt stehen“, sagt Lothar Arnold. Er ist Vorsitzender des Saarbrücker Seniorenbeirats, des Gremiums also, das die Interessen älterer Menschen im Blick hat und diese Interessen innerhalb der Stadtverwaltung vertritt, aber auch in die politischen Gremien einbringt.