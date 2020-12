Aktuelle Zahlen des Gesundheitsamts : 121 neue Corona-Fälle im Regionalverband

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist im Regionalverband auch am Dienstag stark gestiegen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat 121 neue Coronafälle am Dienstag, 15. Dezember, Stand 16 Uhr, gemeldet. Elf davon sind Bewohnerinnen und Bewohner von mehreren Pflegeheimen. Dadurch sinkt die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner leicht auf 246,7. Die Inzidenz liegt jetzt seit einer Woche oberhalb von 230. Am vergangenen Dienstag hatte das Gesundheitsamt 128 neue Infizierte gemeldet.

Die Zahl der Verstorbenen bleibt bei 180.

52 Personen konnten am Dienstag aus der Quarantäne entlassen werden und gelten statistisch als geheilt. Somit sind aktuell 1066 Menschen im Regionalverband Saarbrücken mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 517 in Saarbrücken, 181 in Kleinblittersdorf, 173 in Völklingen, und summiert 195 in den sieben weiteren Umland-Kommunen.