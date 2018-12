später lesen Wintrerberg-Klinikum Traumgeburt beim 1000. Baby FOTO: Klinikum Saarbrücken/Müller-Hippchen FOTO: Klinikum Saarbrücken/Müller-Hippchen Teilen

Sofia Hechler ist das 1000. Baby an der Winterberg-Klinik in Saarbrücken. Es kam am Montag, 10. Dezember, zur Welt. Für Mutter Lisa Holzhauser (33) und Vater Jens Hechler aus Dudweiler ist es das erste Kind – gesund, 2990 Gramm schwer bei 50 Zentimeter. red