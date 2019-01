später lesen Stundenlang Stau Zwei Menschen bei Unfall an der Saarlandhalle verletzt FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

Bei einem Unfall an der Saarlandhalle in Saarbrücken sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie die Straße überqueren, als ein Auto sie erfasste. Von Barbara Scherer