Saarbrücken : Zwei Läden am St. Johanner Markt schließen – mehrere Neueröffnungen in Bahnhofstraße

Foto: Thomas Schäfer 22 Bilder Leerstand und neue Geschäfte in der City

Saarbrücken Am St. Johanner Markt in Saarbrücken müssen schon wieder zwei Geschäfte schließen. Doch zumindest hinter einem Aus verbirgt sich eine gute Nachricht: Ein hochwertiger Nachmieter steht bereits fest. Und noch weitere Neueröffnungen stehen an.