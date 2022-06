Ermittlungen dauern an : Brennende Autos im Nauwieser Viertel: Polizei schließt „Tatzusammenhang“ nicht aus

Der ausgebrannte Cupra Leon. Foto: SZ

Innerhalb von 15 Tagen brennen in Saarbrücken in nächste Nähe zwei Autos. Zufall – oder mehr? Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. So ist der Stand der Ermittlungen.