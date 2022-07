Prozessauftakt in Saarbrücken : Zerstückelte Leiche aus Nalbach: Zwei Angeklagte stehen seit heute vor dem Landgericht

Saarbrücken Warum musste der 60-jährige Nikolaus L. aus Nalbach im vergangenen November sterben? Das soll jetzt vor dem Schwurgericht geklärt werden. Dort müssen sich ein Mann und eine Frau wegen Totschlags verantworten.

Seit Freitag müssen sich beide Angeklagten deshalb vor dem Saarbrücker Landgericht wegen gemeinschaftlichen Totschlags verantworten. Iris B. wird zusätzlich zur Last gelegt, wenige Tage nach der Tat in einem Krankenhaus in Saarlouis Mitarbeiter des Krankenhauses sowie Polizisten beleidigt und bedroht zu haben, wie es in einer Mitteilung des Gerichts heißt. Außerdem soll sie in diesem Zusammenhang Kennzeichen von verfassungswidrigen Vereinigungen verwendet haben.