Neuer Zoodirektor stellt „Masterplan“ vor Zoo in Saarbrücken soll sich völlig verändern – was alles geplant ist

Der Zoodirektor kündigte an, „mit wenig Mitteln viel erreichen“ zu wollen. Was auch bedeutet: Wenig Bestehendes abreißen, so viel wie möglich modernisieren. Aber auch das wird Geld kosten. Dezernentin Dengel betonte am Dienstag, selbst wenn der Stadtrat den Masterplan verabschiede, bedeute dies noch nicht, dass automatisch Geld für alles fließt, was passieren soll. Der Masterplan sei ein „Panorama von Möglichkeiten“. Als Stadt müsse man schauen, in welchem Zeitraum was realisierbar sei. Dengel aber zeigte sich davon überzeugt, dass man „in den nächsten Jahren gewisse Schwerpunkte“ so setzen könne, dass man „gute Erfolge sieht“. Sie betonte, der Zoo sei die größte außerschulische Bildungseinrichtung in Saarbrücken. Das neue Konzept ermögliche ein „Eintauchen in Welten“ und damit einen „viel tieferen Erkenntnisgewinn“.