Saarbrücken fordert Hilfe von Land und Bund Millionenschäden, Riesen-Müllberg, Langzeit-Sperrungen: Die bittere Bilanz der Wassermassen von Pfingsten

Es war, wie OB Uwe Conradt (CDU) erklärte, zumindest für die Saar zwar kein „historisches Hochwasser“, 1993 sei das Wasser in der City sogar noch höher gestiegen, mehr als zwei Meter höher, dennoch seien die Folgen von Pfingsten selbstverständlich gewaltig. Gerade weil es an den Zuflüssen zur Saar ganz anders ausgesehen habe, am Fischbach zum Beispiel oder am Saarbach, die wahrscheinlich Rekord-Wassermassen erreicht hätten.