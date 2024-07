Verkehrseinschränkungen in Saarbrücken Bauarbeiten an der Johannisbrücke – alles zu Sperrungen und Zeitplan

Saarbrücken · Der Austausch der Brückenlager an der Johannisbrücke in der Landeshauptstadt, wird Verkehrsbehinderungen nach sich ziehen – was Autofahrer wissen müssen.

02.07.2024 , 14:31 Uhr

Die Johannisbrücke in Saarbrücken am Donnerstag (29. Juni 2023). Die Brücke muss überarbeitet werden, nachdem „Verbeulungen“ festgestellt wurden. Foto: BeckerBredel