Saarbrücken Zärtliche und neckische Chansons

In ihrem Spektakel spricht sie über ihre Vorlieben, in eiskalten Gewässern zu baden und sich beim Beobachten der Finger ihres Pianisten in Tagträumen zu verlieren. Sie erzählt von verlassenen Betten, brüchigen Märchen und utopischen Ländern, die ausschließlich von Ordnung und Schönheit geprägt sind. Und natürlich darf ihr „Manifest du Sans Dessous“ nicht fehlen, das in der französischen Textchansonszene schon eine gewisse Bekanntheit besitzt. Das Ganze eindrücklich interpretiert – von witzig bis packend! 2022 hat Emmanuelle Mei die Wettbewerbe „De La Plume à la Scène“ (La Craie des Chants) und „Chansons de Paroles“ in Frankreich gewonnen. Sie tritt zum ersten Mal im Saarland auf.