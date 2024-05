Keine Flaggen, keine Parolen Palästinensische Initiative „Yallah Shalom!“ ruft auf zu Menschenkette gegen Krieg in Gaza

Die Aktion startet um 17 Uhr auf dem St. Johanner Markt. Vor dem Hintergrund der derzeit laufenden israelischen Großoffensive auf die Stadt Rafah im Gaza-Streifen möchte die Gruppe, zu der viele aus Palästina stammende Saarländer gehören, über die Lage in Nahost, in Gaza und speziell in Rafah informieren.