Deutlichen Worte beim Neujahrsempfang „Wir Städte ersticken“ – Saarbrückens Oberbürgermeister kritisiert Politik in Berlin

Vier Jahre musste Saarbrücken warten, klar, vor allem Corona verhinderte ein Zusammenkommen in ganz großer Runde. Am Freitagabend dann war es wieder soweit: Rund 2000 geladene Gäste, darunter viele Ehrenamtliche sowie zahlreiche weitere Spitzen der Saar-Politik strömten zum Neujahrsempfang der Landeshauptstadt ins E-Werk. Und lauschten einer Rede von Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU), die es an manchen Stellen in sich hatte.