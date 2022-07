Auszeichnung als nationaler Topmediziner : Winterberg-Chefarzt steht in gleich drei Kategorien auf der Top-Liste des Focus

Winterberg-Chefarzt steht in gleich drei Kategorien auf der Top-Liste des Focus

Saarbrücken Als nationaler Topmediziner ausgezeichnet: Winterberg-Chefarzt Gregor Stavrou steht in diesem Jahr gleich dreimal auf der Focus-Ärzteliste.

Der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie sowie Chirurgische Onkologie des Klinikums Saarbrücken, Dr. Dr. habil Gregor Stavrou, steht in diesem Jahr gleich dreimal auf der Focus-Ärzteliste als nationaler Topmediziner – erstmals für den Bereich Gallenblase/Gallenwege und jeweils zum zweiten Mal in Folge für die chirurgische Therapie der Tumoren des Verdauungstrakts sowie den speziellen Fokus der Hepatologie und Leberchirurgie. Das teilte das Winterbergklinikum am Donnerstag mit.