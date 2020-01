Landeshauptstadt : Saarbrücken will mit Verleih von E-Rollern starten

Im Frühjahr soll das Projekt E-Roller in Saarbrücken starten, sagt Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken In Saarbrücken soll es ab dem Frühjahr ein Verleihsystem für Elektro-Roller geben. Das kündigte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) am Freitag an. Die Stadt sei dazu mit einer Verleihfirma im Gespräch, die Verträge seien vorbereitet, aber noch nicht unterschrieben.

Es gehe unter anderem darum, zu verhindern, dass die E-Scooter einfach auf Bürgersteigen abgestellt oder hingelegt werden – was in anderen Städten bereits für Probleme gesorgt hat.