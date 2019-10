Saarbrücken Der Saarbrücker Stadtrat gibt grünes Licht für ein Kongress- und Messezentrum mit Kulturforum. Kosten: 100 Millionen Euro.

Nun ist Conradt selbst Oberbürgermeister und drängt zur Eile. Quasi in letzter Minute hat der Saarbrücker Stadtrat am Dienstagabend ein sogenanntes Rahmenkonzept für das „Modellvorhaben Städtebauförderung“ beschlossen. „Dieses muss bis 31. Oktober beim Bund vorliegen. Es ist Voraussetzung dafür, dass die Bundes-Fördermittel von rund 50 Millionen Euro überhaupt nach Saarbrücken fließen können. Hätte der Rat den Beschluss nicht gefasst, wäre diese Fördersumme gefährdet gewesen“, sagt Conradt nun.

Die Bürgerinitiative Bürgerpark sieht in all dem einen „Verrat“ Conrads. Sie „bedauert“ den Stadtratsbeschluss. Die neue Stadtratskoalition aus CDU, Grünen und FDP begehe „Wahlbetrug direkt zu Beginn ihrer Amtszeit“, schreibt die Initiative. Die neue Messe an der Congresshalle zu bündeln, ist aus ihrer Sicht „insbesondere auch in städteplanerischer Weise ein großer Fehler“, belebe weder das Viertel noch den Bürgerpark und bringe „Verkehr gegen den ökologischen Verstand in die Stadt. Solche Pläne sind selbst keinen Zuschuss vom Bund in Höhe von 50 Millionen Euro wert“, argumentiert die Initiative. Vor allem sei man aber enttäuscht, weil eine Bürgerbeteiligung zugesagt worden sei.