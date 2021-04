Bürgerbeteiligung im Nauwieser Viertel : Jamaika weckt große Erwartungen

Die SPD ist schmerzfrei. Dass sie mahnend den Zeigefinger erhebt und erklärt, dass die Stadt im Viertel ihre „Gestaltungsspielräume nicht aus der Hand geben“ dürfe, deutet jedenfalls darauf hin.

Hat die SPD, als sie im Rathaus noch etwas zu sagen hatte (und das ist ja noch gar nicht so lange her), von diesem Gestaltungsspielraum irgendwie nichts wissen wollen. Und so ist dieser erhobene Zeigefinger der Stadtverordneten Christine Jung und Sascha Haas auch ein Finger, den sie in die Wunde der eigenen Partei legen.