Nauwieser Viertel in Saarbrücken Umbau des berüchtigten „Pavillon“ dauert länger – sorgt Security künftig für Ordnung?

Zur Mittagszeit ist viel los an der Johanneskirche, neben dem Hauptbahnhof lange einer der Kriminalitätsschwerpunkte in Saarbrücken. Mehr als 20 Menschen, meist Männer, sitzen im Schatten der Kirche auf einer Mauer direkt an der Saarbahn-Haltestelle, Bierdosen werden geleert.