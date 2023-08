Saarbrücker Einkaufsstraße Wieder Einbrecher in der Diskontopassage – gibt es einen „Maulwurf“, der den Tätern Tipps gibt?

Saarbrücken · Schon im Mai berichtete die SZ über eine Einbruchserie in der Saarbrücker Diskontopassage. Seither haben die möglicherweise selben Täter erneut mehrfach zugeschlagen, zuletzt vor einer Woche. Was bislang bekannt ist und was nun geschehen soll.

23.08.2023, 14:16 Uhr

Die Diskontopassage hat, wie soll man es freundlich sagen, schon bessere Zeiten gesehen. Zwar gibt es von vielen Saarbrückern und Gästen geschätzte Geschäfte wie Früchte Kreis, den Martinshof oder zum Beispiel die Metzgerei Konrad. Doch seit langem kämpft die Einkaufsstraße in Saarbrücken auch mit Leerständen – jüngst hat sich Herrmann Gewürze verabschiedet, auch die Sparkasse und der Schuh- und Schlüsseldienst sind nicht mehr da. Am anderen Ende der unterirdischen Meile stehen einige Läden sogar bereits seit Jahren leer. Hier geht es zur Bilderstrecke: Fotostrecke: Einbruchserie in der Diskontopassage