Aus der Welt von Harry Potter an die Uni Wie die Magie-Sportart Quidditch nach Saarbrücken kam – und wie jeder mitspielen kann

Manchem ist Quidditch ein Begriff. Fans der Harry-Potter-Bücher und -Filme muss man den Sport auf dem fliegenden Besen nicht erklären. Für das wahre Leben gibt es eine davon abgeleitete Randsportart, die nichts mit Zauberei zu tun hat. Nicht weniger komplex und anstrengend als in der Harry-Potter-Buch- und -Filmreihe ist der Sport in übertragener Form in der Welt der „Muggel“, genauer gesagt am Hochschulsport der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.