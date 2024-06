Forderungen an die Landespolitik Verein Miteinander Leben Lernen fordert Abschaffung von Förderschulen

Als Professor Frank Wilhelm-Mauch und seine Familie 2011 von Kanada nach Saarbrücken kamen, mussten sie das Wort „Inklusion“ erst lernen. Denn was hier als Zielvorgabe der Inklusion gilt, war in Kanada schon selbstverständlich, „und für das, was selbstverständlich ist, erfindet man keine Fremdwörter“, so Wilhelm-Mauch, der selbst Vater von zwei Töchtern mit Behinderung ist. An diesem Punkt sei Deutschland noch längst nicht angelangt. Deshalb setze sich der Verein Miteinander Leben Lernen (MLL), dessen stellvertretender Vorsitzender Wilhelm-Mauch mittlerweile ist, seit 40 Jahren für die Inklusion von Menschen mit Behinderung im Saarland ein. Am Freitag stellte der Verein seine diesbezüglichen Forderungen an die Landesregierung vor.