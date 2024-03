Neuer evangelischer Pfarrer „Mir rollt man jetzt den roten Teppich aus“ – Wie ein Kunstexperte zum Pfarrer wurde

Von klein auf weckten seine Eltern in ihm das Interesse an Kunst. „Andere sind in einen Freizeitpark gefahren, wir in Ausstellungen“, blickt er zurück. So wollte er diese Leidenschaft schon früh zum Beruf machen. Also studierte er Kunstgeschichte und machte seinen Doktor in diesem Fach. Erst sah es so aus, als sei sein Berufsleben vorgezeichnet.