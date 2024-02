Oft noch ein Tabu-Thema Wie Schülerinnen für Tampon-Automaten an Saarbrücker Schulen kämpfen

Es ist vielfach noch ein Tabuthema. Und doch wird derzeit an den Schulen des Regionalverbands darüber intensiv gesprochen. Über Hygieneautomaten, aus denen Schülerinnen auf den Schultoiletten kostenlos Tampons und Binden entnehmen können. Der CDU-Fraktionschef in der Regionalversammlung, Norbert Moy, der auch Leiter des Berufsbildungszentrums Völklingen Marie-Curie-Schule ist, hatte gegenüber der SZ gesagt, dass der Antrag der Grünen-Fraktion, Automaten mit kostenlosen Tampons in den Schülerinnen-Toiletten aufzuhängen, jenseits der Realität sei, die er an Schulen des Regionalverbands kenne. Diese Tampon-Automaten sind nach Ansicht Moys roher Gewalt ausgesetzt. „Wir machen es am BBZ Marie-Curie-Schule anders. Wir haben etwa 750 Schülerinnen. Die können sich im Bedarfsfall kostenlose Tampons im Sekretariat abholen. Das kostet uns im Jahr einen zweistelligen Euro-Betrag“, sagte Moy.