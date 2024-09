Die Landeshauptstadt früher und heute Wie der Staden zum beliebtesten Treffpunkt der Saarbrücker wurde (mit Fotos)

Tausende sind dort beim Saarspektakel unterwegs. Und auch an „normalen“ schönen Tagen zieht es dort, besonders an Wochenenden, hunderte Menschen hin. Zum Spazieren, Joggen oder Radeln an der Saar, zum Entspannen auf der Wiese oder zum Schaukeln auf den Spielplätzen. Oder um einen kühlen Gerstensaft im Biergarten Ulanenpavilion zu genießen. Die Rede ist natürlich vom Staden in Saarbrücken – der nicht immer ein kleines, lediglich durch die Stadtautobahn auf der anderen Saarseite getrübtes Naherholungs-Paradies war.