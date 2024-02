Wenn die eigene Familie zur Gefahr wird Wie das Kinderschutzteam im Regionalverband Saarbrücken arbeitet

Manchmal ist die eigene Familie für Kinder ein gefährlicher Ort. 1198 so genannte „Kindeswohlgefährdungen“ wurden im Regionalverband Saarbrücken 2022 gemeldet. In etwas weniger als der Hälfte dieser Fälle konnte das Kinderschutzteam des Regionalverbandes zwar keine Gefährdung feststellen. 100 Kinder jedoch benötigten akut Hilfe, viele von ihnen mussten außerhalb ihrer Familien untergebracht werden. „Inobhutnahme“ heißt das dann. Sie ist das letzte Mittel, die letzte bittere Konsequenz, um Kinder zu schützen, die akut gefährdet sind, psychisch oder körperlich Schaden zu nehmen, würden sie in ihren Familien bleiben.