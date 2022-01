Initiative „Operation: Viertel retten!“ : Die Angst vorm Ausverkauf auf der Nauwies

Saarbrücken Das Bündnis „Operation: Viertel retten!“ wehrt sich dagegen, dass die Bewohner Menschen mit dickerem Geldbeutel weichen müssen.

St. Johann Eine Kündigung hat er noch nicht bekommen. Murat Ekinci, der seit 14 Jahren in der Nauwieserstraße das Peace Kebab Haus betreibt, fürchtet aber, dass das nicht mehr lange dauert. Im April vergangenen Jahres ist bekannt geworden, dass die städtischen Gebäude und Grundstücke der Nauwieserstraße 14-18 verkauft werden sollen. Dagegen regt sich in der Zivilgesellschaft des Viertels jetzt Widerstand: Ein Bündnis mit dem Namen „Operation: Viertel retten!“ wehrt sich gegen den möglichen Verkauf der städtischen Immobilien.

Ein Abriss der Häuser habe zudem Einfluss auf Max-Ophüls-Platz als wichtige Begegnungsstätte, das Viertel drohe, seinen Charme zu verlieren. Die Stadt wolle aus dem Nauwieser Viertel etwas machen, was es nicht sei. Die Initiative fordert, statt Aufkleber abkratzen zu lassen, solle die Verwaltung mehr Bänke aufstellen und sich um den in ihren Händen befindlichen Wohnraum kümmern. „Von elf Wohnungen am Max-Ophüls-Platz stehen sieben leer – seit Jahren“, heißt es in dem Flyer. Obwohl es hier großen Bedarf an bezahlbarem Wohnraum gäbe, ließe die Stadt ihre Wohnungen dort einfach verfallen. „Das ist ein Unding“, sagt Baum, die auch mangelnde Transparenz beklagt.