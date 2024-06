Mega-Wohnviertel am Rastpfuhl Giftmüll und Hochwasser – Widerstand gegen Neubaugebiet Knappenroth in Saarbrücken wächst

Die Geschwister Annette und Joachim Barth wohnen in Saarbrücken-Rußhütte. Als der Fischbach dort kurz vor Pfingsten über die Ufer trat und große Teile des engen Ortes in kürzester Zeit überschwemmte, mussten sie aus ihrem Haus evakuiert werden. Der Schock steckt ihnen noch in den Knochen, als sie ein paar Tage später davon bei einem Treffen unserer Zeitung mit der Bürgerinitiative Knappenroth erzählen. „Was passiert, wenn der Knappenroth gegenüber, auf der anderen Seite des Fischbachs, mit über 550 weiteren Wohneinheiten bebaut und großflächig versiegelt wird mit dem vielen Wasser, wenn es wieder Starkregen gibt?“, wollen nicht nur die beiden Rußhütter aus der Fischbachstraße wissen. Sie fordern Antworten von der Stadt, ein stringentes Konzept. Und sammeln derzeit Unterschriften gegen eine Bebauung auf dem Knappenroth.