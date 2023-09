Überraschende Vorentscheidung Wem die Stadt Saarbrücken die maroden Häuser in der Nauwies verkaufen will

Es sind „Schrottimmobilien“, die Stadt Saarbrücken spricht von einem „Komplettsanierungsfall“ – und doch wird seit vielen Monaten heiß diskutiert, was mit den markanten Häusern am Beginn der Nauwieserstraße geschehen soll. Damit sie nicht ohne Weiteres abgerissen und durch kalte Betonklötze ersetzt werden können, was viele im Viertel seit langem befürchten, hat die Stadtverwaltung beschlossen, die beiden vor 1900 errichteten Häuser sowie eine Baulücke links daneben im Rahmen einer Konzeptvergabe zum Festpreis von 667 000 Euro zu verkaufen.