Bauprojekt im Nauwieser Viertel „Irrational“ und „bedenklich“: FDP rügt Verkauf von maroden Häusern an „3/Viertel“

Mit scharfen Worten kritisiert die FDP-Fraktion den Entschluss des Saarbrücker Stadtrates, die baufälligen Häuser und ein freies Grundstück am Eingang des Nauwieser Viertels an die Initiative „3/Viertel“ zu veräußern. Die am Mittwoch von einer überwältigenden Mehrheit im Stadtrat getroffene Entscheidung sei „mehr als bedenklich“ und „irrational“, erklärte der Fraktionschef der Liberalen Helmut Isringhaus.